Arthur Conan Doyle's Birthday: शेरलॉक होम्‍स जैसा कालजयी चरित्र को रचने वाले सर आर्थर इग्‍नाशियस कॉनन डॉयल को साहित्‍य की दुनिया में आर्थर कॉनन डॉयल के नाम से जाना जाता है. उनका रचित पात्र शेरलॉक होम्‍स सिर्फ एक जासूसी नॉवेल या कहानियों का चरित्र भर नहीं है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है. शेरलॉक होम्‍स अपनी जिंदगी में बहुत ज्‍यादा साइंटिफिक एप्रोच रखता है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 22, 2023, 11:39 am IST