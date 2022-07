World Emoji Day: हमारे सीने में भी दिल धड़कता है जनाब!

हमारी फैमिली की एक पहचान है, इसी पहचान के चलते समाज में हमारी इज्‍ज़त है. और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, सबके साथ घूमते रहते हो, एंजॉय करते हो, सबके साथ घुलमिल जाते हो. कितनी जॉली इमेज है तुम्‍हारी? कहां हम गंभीर फैमिली के लोग और कहां तुम खुशमिज़ाज़? तुमने तो हमारी नाक ही कटा दी. हमें तो तुम्‍हें घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है, लोग क्‍या कहेंगे? मम्‍मी-पापा बेटे ‘जीन’ को डांट रहे हैं, लानत मलामत भेज रहे हैं. जीन हैरान-परेशान है, अपने मां-बाप की ओर कातर निगाहों से देखता है, मानो कह रहा है, आप भले ही न मानें, लेकिन ‘मेरे सीने में भी तो दिल धड़कता है.’

जी हां, ये एक फिल्‍म का सीन है, लगता बॉलीवुड मूवी का होगा क्‍योंकि डायलॉग किसी फार्मूला हिंदी फिल्‍म के लग रहे हैं. बता दें, फिल्‍म का सीन जरूर है लेकिन हिंदी फिल्‍म का कतई नहीं, हॉलीवुड की आम फिल्‍मों का भी नहीं है. यह भी बता दें फिल्‍म से इस सीन को हमने ज्‍यों-का त्‍यों नहीं उठाया है, इसमें थोड़ा कल्‍पना का तड़का भी लगाया है, संवादों को भी बॉलीवुडी इमोशनल का टच दिया है. लेकिन सीन की भावना वही है जो हमने बयान की है.

चलिए, आपका सस्‍पेंस दूर करते हैं और फिल्‍म के बारे में बात करते हैं. पहली बात फिल्‍म के पात्र ह्युमन सोसायटी के नहीं हैं, एलियन भी नहीं है. लेकिन हमसे, हमारे जीवन से, हमारी भावनाओं से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं. इतने ज्‍यादा कि इनके बिना ‘मोबाईली’ बातचीत या डिजि़टली खतो-किताबत की कल्‍पना ही दूभर है. फिल्‍म के पात्र और कथानक इमोजी सोसायटी को रिप्रज़ेंट करते हैं. फिल्‍म का नाम भी ‘द इमोजी मूवी’ ही है.

यह 2017 की एक अमेरिकन कम्‍प्‍युटर-एनीमेटेड साइंस फिक्‍शन और कामेडी मूवी है. जान बचाने को भागता हीरो है, हथियारों से लैस सिक्‍योरिटीज़ है सहित इसमें वो सब कुछ है जो एक फिक्‍शन फिल्‍म में होता है, एक्‍शन-थ्रिल और भावनाओं का भरपूर उतार-चढ़ाव. सबसे बढ़कर दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला जबरदस्‍त क्‍लाईमेक्‍स भी.

इस फिल्‍म की बात क्‍यों ? बताना तो नहीं बनता, क्‍योंकि शीर्षक ने बता दिया है कि 17 जुलाई को विश्‍व इमोजी दिवस है. बहरहाल, यह ‘जीन’ नाम के एक बहु अभिव्‍यक्ति वाले ऐसे इमोजी की कहानी है, जिसे सीरियस रहने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो हंसता-मुस्‍कुराता-खिलखिलाता इमोजी बन गया है. दरअसल ‘जीन’ का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रह गया है, कम्‍प्‍यूटर की भाषा में कहें तो ‘करप्‍ट’ हो गया है. इसीलिए उसके मां-बाप परेशान हैं और समाज (इमोजी सोसायटी) ने उसे बाहर करने के लिए फतवा जारी कर दिया है. हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब रियल दुनिया का एक स्‍टूडेंट अपनी क्रश को भेजने के लिए ‘जीन’ को सलेक्‍ट करता है. अपनी इमेज के विपरीत ‘जीन’ खुशी से उछलने कूदने लगता है तो स्‍टूडेंट के मोबाइल में हलचल मच जाती है. उसमें ‘एरर’ आ जाती है. इसे ठीक करने के लिए मो‍बाइल इंजीनियर उसे रीसेट ही एकमात्र उपाय बताता है.

रीसेट का मतलब, सारा डेटा इरेज़. स्‍टुडेंट कहता है कोई नहीं, खास डेटा नहीं है, इरेज हो जाने दो. इधर, मोबाइल रिसेट के लिए प्‍लग इन किया जाता है. उधर इमोजी सोसायटी में हड़कंप मच जाता है, इस मूमेंट, अगर डेटा इरेज़ हुआ तो सोसायटी हमेशा के लिए खत्‍म हो जाएगी. ‘जीन’ और उसके साथी स्‍टुडेंट के पासवर्ड को खोलने का असंभव काम करते हैं इसमें मुख्‍य भूमिका क्‍वीन निभाती है जो पुरानी इमोजी होने के कारण आउटडेटेड हो चुकी है और इन दिनों कम्‍प्‍यूटर हैकर बन चुकी है. उसका साथ देता है हाईफाय इमोजी, जो रिजेक्‍शन का शिकार होकर बाहर हो चुका है. पासवर्ड खोलकर ये लोग ‘जीन’ के इमोजी को स्‍टुडेंट की क्रश यानि दोस्‍त को सेंड कर देते हैं. उसे यह यूनिक इमोजी बहुत पसंद आता है. स्‍टूडेंट को उसकी दोस्‍त मिलती है और इमोजी सोसायटी को निश्चित मौत से बचाने वाला हीरो – ‘जीन’.

रियल लाइफ में आते हैं. इमोजी हमारे ऑनलाइन संवाद का एक जरूरी हिस्‍सा बन गए हैं. मोबाइल हो, कम्‍प्‍यूटर हो, इंस्‍टेंटट मेसेजिंग ऐप हो या सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म संदेश भेजना इमोजीज़ के बिना अधूरा लगता है. दरअसल, इमोजी भाव अभिव्‍यक्‍त करने का सबसे आसान साधन है. तकनीकी भाषा में कहें तो ‘चेहरे के भावों का ग्राफिक रूपांतर ही इमोजी है.’ किसी के प्रति प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करना है, स्‍माइलिंग फेस भेज दो, हो गया काम. ‘हाथ जोड़’ दिए मतलब कृतज्ञता व्‍यक्‍त हो गई, किसी की तारीफ करना हो या उसके काम की, तो वाहवाही के लंबे-चौड़े वाक्‍य लिखने की जरूरत नहीं बस ‘थम्‍स अप’ का इमोजी चेंप दो. आपकी भावनाएं सामने वाले के पास पहुंच जाएंगी. किसी पर संदेह है इमोजी भेज दीजिए, काम हो जाएगा. अपने को स्‍मार्ट दिखाना है और कुछ कहना भी नहीं है, इसके लिए भी इमोजी है. कूल हैं मस्‍त मूड में इमोजी हाजिर है. यानि कुछ भी कहना हो इमोज़ी हाजिर है.

इमोजी ने हमारी संचार प्रणाली को बहुत आसान बना दिया है और आसान चीजों की लत आसानी से नहीं छूटती, छूटती ही नहीं. वक्‍त के साथ इमोजी में बदलाव हुए हैं, हो रहे हें, होते रहेंगे. इमोजी को सात कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. स्‍माईली एण्‍ड पीपल्‍स, एनिमल एण्‍ड नेचर, इट एण्‍ड ड्रिंक, एक्टिविटीज, ट्रेवल एण्‍ड प्‍लेसेस, ऑब्‍जेक्‍ट एण्‍ड सिम्‍बॉल्‍स.

1997 में जापानी मोबाइल फोन पर शुरू होनेवाले इमोजी जल्‍द ही 2010 में दुनिया भर में पॉपुलर हो गए, जब इन्‍हें कई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्‍टम में जोड़ा गया. आक्‍सफोर्ड डिक्‍सनरी ने ‘फेस विद टियर्स ऑफ जॉय इमोजी’ को 2015 में द वर्ड ऑफ द ईयर’ का खिताब दिया. इमोजी शब्‍द जापानी ई (चित्र) और मोजी (चरित्र) से आता है.

बताते चलें इलेक्‍ट्रानिक दुनिया की भाषाओं के डिज़ीटलीकरण की जिम्‍मेदारी निभा रहे एनजीओ यूनिकोड कंसोर्टियम के अनुसार कुल इमोजी की संख्‍या 3363 है. जिसमें से ज्‍यादा इस्‍तेमाल किए जाने वाले इमोजीज़ एक सौ के लगभग हैं , जिनका उपयोग के हिसाब से शेयर 82 प्रतिशत है. यूनिकोड ने 2021 के लिए सबसे ज्‍यादा इस्‍तेमाल किए जाने वाले दस इमोजी के नाम जाहिर किए थे. इनमें सबसे ऊंची पायदान पर विराजमान है ‘चेहरे पर खुशी के आंसू वाला’ इमोजी. टॉप टेन इस प्रकार हैं. Face with tears of joy, Red Heart, Rolling on the floor Laughing, Thumbs up, Loudly crying face, Folded hands, Face blowing a kiss, Smile face with hearts, Smile face with heart-eyes, Smile face with smiling eyes. खुशी के आंसुओं के साथ चेहरा, लाल दिल, हंसते हुए फर्श पर लुढ़कना, अंगूठा ऊपर जोर से रोता हुआ चेहरा, हाथ जोड़ना, एक चुंबन उड़ाने वाला चेहरा, दिल से मुस्‍कुराता हुआ चेहरा, दिल – आंखों वाला मुस्‍कुराता हुआ चेहरा, मुस्‍कुराती हुई आंखों में मुस्‍कुराता चेहरा.

चलते-चलते इमोजीज़ की शान में बस इतना ही कहना है – EMOJIS SPEAK LOUDER, than words.