पहले घर में एक कैमरा हुआ करता था, जो घरेलू फंक्‍शन, पिकनिक या शहर से बाहर घूमने जाने के समय साथ ले जाने वाली सबसे जरूरी चीज हुआ करती करती थी. अब तो हर उस हाथ में कैमरा रहता है, जिस हाथ में स्‍मार्टफोन है. अब न फोटोग्राफिक फिल्‍म (जिसे सामान्‍य भाषा में रोल कहते हैं) का झंझट है, ना फ्लश लाइट जैसे अटैचमेंट की जरूरत. इसे संभव बनाया है डिजिट़ल फोटोग्राफी ने.

Source: News18Hindi Last updated on: August 19, 2021, 11:31 AM IST