World Tourism Day 2022: जो दिखता है, वो बिकता है

बॉलीवुड का मूल मंत्र ही ये है 'जो दिखता है, वो बिकता है.' पहले स्‍टार बिकते थे, फिर कंटेंट भी बिकना शुरू हुआ और अब लोकेशंस भी. 'लोकेशंस' बिक तो पहले से रही है और फिल्‍मकार इस सच से पहले भी वाकिफ थे. सरकार के ध्‍यान में भी ये बात थी, लेकिन इसको बेहतर तरीके से भुनाने का खयाल 'सरकारों' को जरा देर से आया, अब तो उनका यह 'शौक' चरम पर है.

Source: News18Hindi Last updated on: September 27, 2022, 10:45 am IST