Covid-19: जमींदार की तरह अहंकार जता रहे हैं विकसित देश

भारत सहित कुछ अन्य देशों के महागठबंधन ने कोरोना उपचार से संबंधित सभी बौद्धिक संपदाओं को स्थगित करने के प्रस्ताव दिया है. सवाल है कि कितना अनिवार्य है यह प्रस्ताव और इसे लेकर क्यों उलझन में पड़ गए दुनिया के अमीर देश. सवाल यह भी है कि भारत सहित अन्य देश जब अमीर देशों से अपनी मेहनतकश गरीब दुनिया के लिए अपना हक मांग रहे हैं तो क्या उन्हें उनका सवेरा हासिल होगा!

Source: News18Hindi Last updated on: May 4, 2022, 11:19 AM IST