Explained: रिजर्व बैंक ने अचानक रेपो रेट में इतनी वृद्धि क्यों की?

RBI hikes repo rate: भारतीय रिजर्व बैंक ने अचानक मौद्रिक नीति समिति की बैठक बुलाई और ब्याज बढ़ाने का फैसला किया. यह स्पष्ट संकेत है कि महंगाई को काबू में करने के लिए अब तक किए गए उपाय नाकाफी या नाकाम साबित हुए हैं. खुदरा महंगाई लगातार तीन महीने से रिजर्व बैंक की ऊपरी सीमा 6 फीसदी से ऊपर चल रही है.

Last updated on: May 5, 2022, 9:38 PM IST