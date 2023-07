'पंचायत से संसद' तक भाजपा की सत्ता, अमित शाह को इसीलिए कहा जाता है 'चाणक्य'

अमित शाह ऐसे ही लौहपुरुष हैं. अनुच्छेद 370 और 35 A को हटा कर, जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ कर उन्होंने, सरदार पटेल के अधूरे काम को अंजाम तक पहुंचाया है.

Source: News18Hindi Last updated on: July 2, 2023, 6:30 am IST