Happy Mother's Day: है ना मां

Mother's Day 2023: आज मदर्स डे है. आज मां को याद करने का दिन है. वैसे तो मां को याद करने का कोई एक दिन और वक्‍त तय नहीं होता है वह तो हरदम संग होती है. फिर यदि मां के लिए एक दिन का उत्‍सव मनाया जाता है तो हमें मां के तमाम रूप याद आते है. वे रूप जब मां घनी छांह बन कर हमेशा हमारे साथ बनी रही, जब राह में कांटे बिछे हों तो हमारे कदमों के पहले अपनी हथेली बिछाए खड़ी रही.

Source: News18Hindi Last updated on: May 14, 2023, 11:51 am IST