उत्तर प्रदेशः योगी से पहले, योगी के साथ

सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या है कि वे अपनी पार्टी के सहकर्मियों के लिए और भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए एक आदर्श बन गए हैं? इतना कि शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पहले अपने सिर पर मुस्लिम टोपी पहनते थे और अपने आवास पर इफ्तार पार्टी आयोजित करते थे, अब आदित्यनाथ के नक़्शे कदम पर चल के अपनी नई इमेज गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: June 24, 2023, 7:00 am IST