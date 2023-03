आईपीएल वाली बिल्ली के गले में कोई घंटी बांधने को तैयार क्यों नहीं होता?

आईपीएल तो एक ऐसी बिल्ली है जिसके गले में घंटी बांधना आसान नहीं. ख़ासकर जब मुद्दा ये हो कि कैसे देश की क्रिकेट को फ्रैंचाइजी क्रिकेट के मुकाबले अहमियत दी जाए. ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा की यह सोच सकारात्मक मानी जाएगी कि उन्होंने सार्वजिनक तौर पर आईपीएल और टीम इंडिया की प्राथमिकताओं को लेकर इतना पारदर्शी रुख़ अपनाया.

Source: News18Hindi Last updated on: March 30, 2023, 11:23 am IST