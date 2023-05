IPL 2023: प्वॉइंट टेबल की हलचल में देखें किन 2 टीमों का प्लेऑफ में जाना पक्का!

IPL 2023: ऐसे हालात में अगर कोई एक टीम निश्चित तौर पर प्ले-फ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है तो वो है गुजरात की टीम. हार्दिक पंड्या की टीम ने 16 अंकों का बैरियर छू लिया है और आईपीएल के इतिहास में 16 अंक हासिल करके कभी भी कोई टीम प्ले-ऑफ से बाहर नहीं हुई है. गुजरात टाइटन्स के अब अब तीन मैच बचे हुए हैं.

