शहर भोपाल की रूहानी सदाओं को सुनते-जीते और साझा करते हुए कुछ बरस पहले इसी सरजमीं के बाशिंदे श्याम मुंशी ने जब अपने सफहों पर उतारा तो किताब ने शक्ल ली- ‘सिर्फ नक्‍शे कदम रह गए’. कई सारे दस्तावेजों में भोपाल कई तरह से नुमाया हुआ है लेकिन ‘सिर्फ नक्‍शे कदम रह गए’ इस मायने में जुदा है कि इसमें न तो सियासत की बेगमों और नवाबों और न ही उनके कारिंदों के किस्से हैं, न ही दरबार की तवील दास्तानें है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 26, 2023, 11:12 am IST