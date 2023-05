गुरुदेव को प्रणति: जहां कला ही ज्ञान की प्रयोगशाला है

Gurudev Rabindranath Tagore Jayanti: रबींद्रनाथ टैगोर का चिंतन प्रेम, करूणा और प्रकृति की घनी छायाओं से गुजरते हुए मनुष्यता के आदर्श पर विश्राम लेता है. इस यात्रा में वे साहित्य के साथ संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला और सृजन की सभा विधाओं को साथ लेकर चले. उनकी देशना इन्हीं मार्मिक अनुभवों से निर्मित हुई. वे हमें एक भावयोगी की तरह दिखाई देते हैं. आज जब उपभोक्तावादी संस्कृति ही ग्लोबलाइजेशन का विश्वदर्शन है और आत्मनिर्वासन के अंधेरे में धकेल दिए जाने को दुनिया अभिशप्त है तब अपनी आत्मा को बचा लेने के लिए कराहती कलाओं के पक्ष में रबींद्रनाथ अदम्य साहस की कुंजी देते हैं- "एकला चलो रे."

Source: News18Hindi Last updated on: May 5, 2023, 7:39 am IST