विश्व संग्रहालय दिवस: बेजान पत्थरों में बोल उठे बापू!

विश्व संग्रहालय दिवस पर दिल्ली के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में बापू की जीवन से वाबस्ता पचास घटना-प्रसंगों का लेखा-जोखा पत्थरों से बनी कलाकृतियों में नुमाया होगा. खामोश पत्थरों में मोहनदास करमचंद गांधी के नक्‍श तराशने और उनकी आवाजों को लौटाने का नायाब करिश्मा अनिता दुबे के हुनर का नतीजा है. दिल्ली के राजघाट स्थित संग्रहालय की वीथिका में गुजि़श्ता बरसों में गांधी की आभा ने अनेक रूप रचे हैं लेकिन प्रस्तर कला की यह पहली बानगी है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 18, 2023, 12:02 pm IST