Explainer: आनंद मोहन की रिहाई, पर कोर्ट से स्टे होने पर जाना पड़ सकता है जेल

बिहार सरकार के आदेश पर झटपट अमल हो गया और 'बाहुबली' आनंद मोहन सिंह की जेल से रिहाई हो गई है. बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है. IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के गुनहगार पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में PIL दायर हुई है.

Source: News18Hindi Last updated on: April 28, 2023, 6:45 am IST