Legal Explainer: आजम खान की MLA बहाली मुमकिन नहीं, लेकिन उपचुनाव लड़ने का स्कोप

Legal Explainer: क्या एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले से आजम खान की राजनीति को डूबते को तिनके वाला सहारा मिल गया है. क्या यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी. क्योंकि बरी होने के बाद आजम खान यूपी की बीजेपी सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक को कठघरे में जरूर खड़ा करेंगे. इस फैसले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब और संभावनाएं यह हो सकती हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 25, 2023, 7:26 pm IST