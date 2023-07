नए डाटा प्रोटेक्शन बिल की 10 बातें, जिनमें हो सकता है EU और US कानून का समावेश

Digital Personal Data Protection Bill 2023 (DPDPB) को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है. अभी इस बिल का मसौदा सार्वजनिक नहीं हुआ है. नवम्बर 2022 में जारी हुए ड्राफ्ट बिल पर 21 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है.

Source: News18Hindi Last updated on: July 9, 2023, 10:25 am IST