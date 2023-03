Explainer: राजस्थान में ‘राइट टू हेल्थ बिल’ कानून के 11 पहलू

शिक्षा के अधिकार की तर्ज पर स्वास्थ्य के अधिकार के लिए राजस्‍थान में लाया गया कानून क्रांतिकारी है. हालांकि डॉक्‍टर इसका विरोध कर रहे हैं. मगर राजस्‍थान की तर्ज पर अन्‍य राज्‍यों में भी ऐसे कानून की मांग होने लगी है. गहलोत सरकार को कानून को जमीनी हकीकत में सफल बनाने के लिए, निजी डॉक्टरों के विरोध से निपटने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा. कानून के प्रभाव और अन्‍य राज्‍यों में ऐसे कानून की मांग के विभिन्‍न कानूनी पहलुओं को जानना महत्‍वपूर्ण है.

Source: News18Hindi Last updated on: March 30, 2023, 10:15 am IST