एक्सप्लेनर: थ्रेड्स पर EU में रोक, ट्विटर से होड़, डेटा सुरक्षा की चुनौतियां

Meta Threads: फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने Whatsapp और Instagram का अधिग्रहण करके ग्रुप कंपनी मेटा को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफार्म बना दिया है. 5 जुलाई को मेटा के थ्रेड्स ऐप की लॉन्चिंग के बाद ट्विटर ने मेटा कम्पनी को लीगल नोटिस जारी किया है. इसके जवाब में मेटा का दावा है कि थ्रेड्स को बनाने के लिए ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों और इंजीनियरों की मदद नहीं ली गई.

Source: News18Hindi Last updated on: July 16, 2023, 9:07 am IST