सबरीमाला बेंच के साथ हिजाब मामले की सुनवाई नहीं हो सकती

सिख धर्म के बारे में संविधान के अनुच्छेद-25 में विशेष प्रावधान होने के साथ अधिकांश सिख पुरुष पगड़ी पहनते हैं. जबकि भारत में अधिकांश मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनतीं हैं. फिर मुस्लिम संगठनों की यह दलील कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है, को कैसे माना जा सकता है?

