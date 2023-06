Legal Explainer: राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क है, विधि आयोग की सिफारिशें

Legal Explainer: सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर पिछले साल अंतरिम रोक लगा दी थी. विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क़ानून में बदलाव नहीं हुआ तो मानसून सत्र के बाद Supreme Court में इस मामले पर सुनवाई होगी.

Source: News18Hindi Last updated on: June 4, 2023, 11:56 am IST