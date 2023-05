SC के फैसले पर लीगल एक्सप्लेनर: तलाक मामलों में फर्स्ट और सेकेंड मोशन

Legal Explainer: सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर जारी बहस पर सभी का ध्‍यान लगा हुआ है. इसी बीच हिंदू शादी के तलाक के मामलों में नया फैसला आया है. इस फैसले के अनुसार 6 महीने के कुलिंग पीरियड को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट तलाक का आदेश पारित कर सकता है. फैसले के सात अहम बिंदुओं को गहराई समझने के लिए यह लीगल एक्सप्लेनर महत्‍वपूर्ण है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 3, 2023, 9:17 am IST