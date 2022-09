SIMI की तर्ज पर PFI को बैन करने के लिए पांच बड़े कानूनी आधार

Ban on PFI: सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का गठन हो गया और PFI पर बैन के बाद नए संगठन बन सकते हैं. ऐसे संगठनों की कमर तोड़ने के लिए जरूरी है कि एजेंसियों की समन्वित जांच से पूरी तरह से बेनकाब करने के साथ कानून के तहत तुरंंत प्रतिबंध भी लगे. इसके लिए केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल्द और ठोस कदम उठाने होंगे.

Source: News18Hindi Last updated on: September 25, 2022, 6:45 am IST