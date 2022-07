जांच, जमानत और जेल पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम फैसले

Supreme Court Decision: पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिहाज से अहम् कई फैसले दिए हैं. इन पर चर्चा और जागरूकता जरूरी है. इन फैसलों पर मुस्तैदी से अमल हो तो आम जनता की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की बेहतर रक्षा हो सकेगी.

Source: News18Hindi Last updated on: July 15, 2022, 11:18 AM IST