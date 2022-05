भारत भूमि से बरसते वीएफएक्स विजयी ब्रह्मात्र

वीएफएक्स और एनिमेशन इत्यादि के क्षेत्र में हाल के वर्षों में खासी तेजी देखने को मिली है. न केवल विदेशी फिल्मों के लिए देसी फिल्मों के लिए इस तर रूझान काफी बढ़ा है, बल्कि बाहुबली सीरीज की सफलता और 2.0 (रोबोट का सीक्वल) से बढ़ती उत्सुकता ने इस क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोलने के साथ-साथ एक विश्वास भी कायम किया कि घरेलू कंपनियां विश्वस्तरीय स्पेशल इफेक्ट्स के क्षेत्र में करिश्मा कर सकती हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 4, 2022, 7:37 PM IST