नई दिल्ली. अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है. इसी महीने के आखिरी दोनों टीमों के बीच श्रीलंका में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार 6 अगस्त को 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई. इस टीम की कप्तान हशमत उल्लाह शाहिदी को बनाया गया है.

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप से पहले अफगानिस्तान की टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलना है. इस सीरीज के लिए रविवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई. हशमत उल्लाह की कप्तानी में टीम 22 से 26 अगस्त के बीच 3 श्रीलंका में 3 वनडे मुकाबले खेलेगी.

अफगानिस्तान की टीम में वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद सलीम सफी और वफादार मोमंद को मौका दिया गया है बांग्लादेश के खिलाफ पिछली सीरीज में दोनों ने वनडे में डेब्यू किया था. पिछली सीरीज में बाहर बैठे स्पिनर नूर अहमद को पाकिस्तान के खिलाफ चुना गया है. राशिद खान, नूर अहमद और मुजीब उल रहमान की स्पिनर तिकड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन सकती है.

