नई दिल्ली. वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के ही एक अन्य धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने कनाडा में बल्ले से जोरदार धमाका किया है. कनाडा टी20 लीग के फाइनल में रसेल की अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर मॉनट्रेल टाइगर्स को 5 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. रसेल ने 20वें ओवर में 2 छक्के जड़े. फाइनल मुकाबले की बात करें, तो सरे जैगुआर्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 130 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया. जवाब में टाइगर्स को अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन बनाने थे. रसेल ने 6 गेंद पर नाबाद 20 रन बनाकर टीम को खिताब दिलाया. पारी में उन्होंने एक चौका और 2 छक्का लगाया.

फाइनल मैच के अंतिम ओवर की बात करें, तो टाइगर्स को जीत के लिए 13 रन बनाने थे. 20वां ओवर कनाडा के तेज गेंदबाज आमिर खालिद डालने आए. पहली गेंद पर शेफरेन रदरफोर्ड ने एक रन लिया. दूसरी गेंद पर आंद्रे रसेल ने छक्का जड़कर टीम की वापसी कराई. तीसरी गेंद पर रसेल ने तो चौथी गेंद पर रदरफोर्ड ने एक-एक रन लिया. इस तरह से पहली 4 गेंद पर 9 रन बन गए थे. अब टीम को जीत के लिए 2 गेंद पर 4 रन चाहिए थे.

What a match! What an ending! Dre Russ gets the Tigers their first GT20 Canada Silverware 🙌#GT20Canada #GT20Season3 #GlobalT20 #CricketsNorth #GT20Finals #SJvMT pic.twitter.com/UN2xsQpA71

