नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच रोमांच का पहला इंजेक्शन देखने को मिल चुका है. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हिटमैन ने भले ही नेट्स में लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ जमकर पसीना बहाया हो लेकिन जिस चीज का फैंस को डर था वही हुआ. हिटमैन पाकिस्तान के स्टार पेसर के सामने चारो खाने चित नजर आए. बारिश के पहले रोहित अच्छे टच में दिखे लेकिन बारिश पर ब्रेक लगते ही हिटमैन की पारी पर ब्रेक लग गया. इस खिलाड़ी ने रोहित के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) को भी नहीं बख्शा.

हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की. जिन्होंने टीम इंडिया के ओपनर्स को मैदान में उतरने से पहले ही चुनौती दे दी थी. शाहीन ने पुराने अंदाज में रोहित शर्मा की गिल्लियां उड़ा दी. शाहीन ने रोहित शर्मा को एक शानदार डिलीवरी फेंकी, जिसने टप्पा खाते ही कांटा बदल दिया. इस आग उगलती गेंद ने सीधे जाकर रोहित का स्टंप उड़ा दिया और रोहित शर्मा चारो खाने चित नजर आए. इससे पहले दोनों खिलाड़ियों का आमना-सामना पिछले साल वर्ल्ड कप में भी हो चुका था उस दौरान भी इस जंग में जीत शाहीन अफरीदी की हुई थी.

