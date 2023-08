नई दिल्ली. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप के लिए तैयार है. रोहित और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने टीम की घोषणा के बाद हर खिलाड़ी की मजबूती और कमजोरी का जिक्र किया. चोट से उबर रहे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम में जगह मिली है. हालांकि विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन 17 सदस्यीय टीम में जगह नहीं बना सके. उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है. इस बीच रोहित का एक बयान खूब वायरल हो रहा है. एशिया कप की बात करें, तो कुल 6 टीमें टूर्नामेंट में उतर रही हैं. मुकाबले 30 अगस्त से 17 सितंबर तक खेले जाने हैं. भारत और पाकिस्तान की रोमांचक भिड़ंत 2 सितंबर को होनी है.

मीडिया से बातचीत के दौरान जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि हर खिलाड़ी की पोजीशन पहले से तय होती है, तो खिलाड़ी उस हिसाब से तैयार रहता है. लेकिन पिछले दिनों टीम ने काफी बदलाव किए, खासकर नंबर-4 पर. इस पर कप्तान रोहित ने कहा कि जो ओपनर की जगह वो वहीं खेलेगा. नंबर-3 वाला भी अपने ही जगह पर उतरेगा. केएल राहुल नंबर-5 पर आ रहे थे, वो उसी नंबर पर खेलेंगे. नंबर-6 पर हार्दिक पंड्या और नंबर-7 पर रवींद्र जडेजा खेलते हैं.

8 नंबर के बैटर से ओपनिंग नहीं करा रहे

रोहित शर्मा ने कहा कि नंबर-4 और नंबर-5 कभी ऊपर-नीचे हो गए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा. टीम में इतना लचीलापन होना जरूरी है. जब हम टीम में आए थे, तब हम युवाओं ने भी सभी नंबर पर बल्लेबाजी की. उन्होंने कहा कि ओपनर को हम 8वें नंबर पर नहीं भेज रहे या 8वें नंबर के खिलाड़ी से ओपनिंग नहीं करा रहे. यह पागलपंती हम नहीं करते.

“Ye pagalpanti nahi karte hum”

