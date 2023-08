नई दिल्ली. टीम इंडिया एशिया कप के नए सीजन की तैयारी में कोई कमी नहीं रखना चाहती. टीम का कैंप अभी बेंगलुरु में चल रहा है, यह 24 अगस्त से शुरू हुआ. इस दौरान खिलाड़ियों का यो-यो टेस्ट भी हुआ. टीम में चोट से वापसी कर रहे केएल राहुल से लेकर श्रेयस अय्यर तक को जगह मिली है. इस बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया की तैयारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें श्रेयस अय्यर हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं. यदि अय्यर नंबर-4 पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, तो भारतीय टीम की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी. टीम इंडिया को पहले मैच में 2 सितंबर को पाकिस्तान टीम से भिड़ना है.

बीसीसीआई की ओर से पोस्ट किए वीडियो में टीम की तैयारियों को दिखाया गया है. इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन श्रेयस अय्यर का हेलीकॉप्टर शॉट फैंस को काफी पंसद आ रहा है. सभी ने टीम को एशिया कप में अच्छे प्रदर्शन को लेकर बधाई दी है. वीडियो में केएल राहुल विकेटकीपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

10 ओवर गेंदबाजी और फील्डिंग अहम

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लगभग एक साल बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं. पिछले दिनों वे आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरे और बेहतरीन प्रदर्शन भी किया. उन्हें लेकर पूर्व भारतीय दिग्गज संजय मांजरेकर ने क्रिकइंफो से कहा कि वनडे फॉर्मेट अलग है. यह देखना अहम रहेगा कि बुमराह 10 ओवर गेंदबाजी करने के अलावा 50 ओवर फील्डिंग कर पाते हैं या नहीं. उनके लिए यह फॉर्मेट चैलेंजिंग रहने वाला है. बुमराह बैक की इंजरी से उबर चुके हैं. उन्होंने अपने एक्शन में भी बदलाव किया है.

Prep mode 🔛

Energy levels high 💪

Getting into the groove in Alur 👌#TeamIndia | #AsiaCup2023 pic.twitter.com/rHBZzbf4WT

— BCCI (@BCCI) August 29, 2023