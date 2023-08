नई दिल्ली. क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. यह तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इस खेल को किसी भी उम्र का खिलाड़ी खेल सकता है. यह आपने बहुत कम ही देखा होगा और सुना होगा. बार्मी आर्मी जो कि इंग्लिश क्रिकेट प्रशंसकों का एक संगठित समूह है, ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. इस वीडियो में युवाओं के बजाय बुजुर्ग खिलाड़ी मैदान में छक्के-चौके लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

खास बात तो यह है कि वायरल हो रहे वीडियो में जो खिलाड़ी विकेटकीपिंग का जिम्मा संभाल रहा है उसकी उम्र जानकर आप हैरान हो जाएंगे. बार्मी आर्मी ने विकेटकीपर का नाम एलेक्स स्टील (Alex Steel) बताया है, जो स्कॉटलैंड के लिए घरेलू क्रिकेट में शिरकत कर चुके हैं. वायरल हो रहे वीडियो में वह पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधकर मैदान में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं.

What a legend this keeper is – cricket is literally for anyone ❤️ pic.twitter.com/qQB4JPBict

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 10, 2023