नई दिल्ली. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हंबनटोटा में खेला गया दूसरा वनडे रोमांचक अंदाज में 1 गेंद रहते एक विकेट से जीता. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली. पाकिस्तान की जीत के बाद भी कप्तान बाबर आजम गुस्से में दिखे. बाबर का मैच के बाद का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों और कप्तान से बात करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के दौरान उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया और वो बार-बार उंगली दिखाकर अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी से कुछ कहते नजर आए. हालांकि, ये साफ नहीं हुआ कि बाबर क्या कह रहे थे और वो क्यों नाराज थे?

ऐसा कहा जा रहा है कि बाबर आजम मांकड़िंग रन आउट के फैसले से नाराज थे और मैच में कमर से ऊपर की फुलटॉस को नो-बॉल नहीं देने को लेकर भी उनकी नाराजगी हो सकती है. दरअसल, पाकिस्तान ने 49 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन बना लिए थे और आखिरी 6 गेंद में जीत के लिए 11 रन की दरकार थी. टीम के उपकप्तान शादाब खान के साथ नसीम शाह क्रीज पर थे. शादाब 48 रन पर खेल रहे थे. अफगानिस्तान की तरफ से फजलहक फारुकी आखिरी ओवर फेंकने आए. पहली गेंद पर नसीम शाह स्ट्राइक पर और शादाब नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे.

