नई दिल्ली. पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) विकेट लेने के बाद यूनीक स्टाइल में जश्न मनाते हैं. हालांकि फैंस उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने लंका प्रीमियर लीग (LPL 2023) में बाबर आजम (Babar Azam) का विकेट लेने पर कोई जश्न नहीं मनाया. हसन अली ने कोलंबो स्ट्राइकर्स और दांबुला ऑरा के बीच खेले गए मुकाबले में बाबर आजम को 11 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. बाबर को आउट करने के बाद हसन अली ने अपने स्टाइल में सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि यह देखा गया कि जब बाबर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तब हसन अली उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे.

बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में कोलंबो स्ट्राइकर्स की ओर से खेल रहे हैं जबकि हसन अली दांबुला ऑरा फ्रेंचाइजी टीम का हिस्सा हैं. मैच के बाद हसन अली ने खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने बाबर आजम को आउट करने के बाद अपना सिग्नेचर स्टाइल जश्न क्यों नहीं मनाया. हसन का कहना है कि बाबर के प्रति उनके मन में भरपूर सम्मान है. वह सिर्फ उनके टीम के साथी नहीं हैं बल्कि कप्तान भी हैं.

He is king #BabarAzam #LPL2023 pic.twitter.com/6PvJ6NCQP8

— Ahtasham Riaz (@AhtashamRiaz_) August 13, 2023