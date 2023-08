नई दिल्ली. विराट कोहली ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले बाबर आजम से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया है. इसका वीडियो स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया है. कोहली ने इस दौरान ये भी बताया कि बाबर ने किस खिलाड़ी के जरिए उनसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी. बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टक्कर 2 सितंबर को कैंडी में होगी.

विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बाबर आजम से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, मेरी उनसे (बाबर) से पहली मुलाकात 2019 के वनडे विश्व कप में मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले के बाद हुई थी. मैं इमाद वसीम को अंडर-19 के दिनों से जानता हूं. उन्होंने मुझसे आकर कहा था कि बाबर बात करना चाहता है.

बाबर दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं: विराट

कोहली ने आगे कहा, “इसके बाद हम दोनों बैठे और क्रिकेट के बारे में बात की. मैंने पहले दिन से उनमें अपने लिए आदर और सम्मान देखा, जो आजतक नहीं बदला है. वो फिलहाल, सभी फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं. वो लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्हें बैटिंग करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है.”

