नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में लौट आए हैं. बाबर इनदिनों लंका प्रीमियर लीग (Lanka Premier Leagfue 2023) में बैट से तबाही मचा रहे हैं. कोलंबो स्ट्राइकर्स की ओर से एलपीएल में खेल रहे बाबर ने हाल में शानदार शतक ठोका. उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपना 10वां शतक पूरा किया. बाबर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. बाबर की शतकीय पारी को देखकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सेलेक्टर रमीज रजा (Rameez Raja) ने लाइव मैच में आई लव यू कहते हुए उनसे शादी करने की बात कह डाली. रमीज इस समय लंका प्रीमियर लीग में कॉमेंट्री कर रहे हैं.

बाबर आजम सोमवार को लंका प्रीमियर लीग में जब गॉल टाइटंस के खिलाफ बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे तब रमीज राजा ने कॉमेंट्री के दौरान कहा, ‘ बाबर आजम के अंदर क्लास है, वह बेहद शांत स्वभाव के हैं. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं.’ रमीज की इस आवाज का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग खूब मजे ले रहे हैं. हालांकि इसको लेकर ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रमीज ने ये बात मजाक में कही है. वह अपने कप्तान के बहुत बड़े फैन हैं.

HE REALLY SAID THAT😭 pic.twitter.com/BfFXicISpa

— faamia (@papukashmiri1) August 7, 2023