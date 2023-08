नई दिल्ली. इन दिनों पाकिस्तान की टीम काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. जिसकी वजह एशिया कप (Asia Cup 2023) से पहले टीम का शानदार प्रदर्शन है. लेकिन टीम की जीत या हार से ज्यादा कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के चर्चे देखने को मिलते हैं. अब अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में बाबर ने कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है. इस मैच में कप्तान ने टीम में 4 बदलाव किए, टॉस के दौरान इन सभी को बताते हुए उन्होंने उस प्लेयर का नाम डेब्यू में ले लिया जो 2 साल पहले टीम में एंट्री कर चुका है.

बाबर आजम ने तीसरे वनडे में सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ को मौका दिया. ये 4 बदलाव बताते हुए उन्होंने सऊद शकील को डेब्यूटेंट के रूप में चुना. हैरानी की बात यह है कि 2 साल पहले खुद बाबर ने ही सऊद शकील को वनडे डेब्यू कैप दी थी. अब बाबर आजम का टॉस के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बाबर साफ तरीके से सऊद शकील को डेब्यूटेंट के रूप में व्यक्त करते नजर आ रहे हैं.

Captain Babar Azam said during the toss that Saud Shakeel is making his debut while he has played 5 ODIs for Pakistan. WOW !!#PakvsAfg #BabarAzam #CricketTwitter pic.twitter.com/0ty0hRyT2k

