नई दिल्ली. 4 साल के इंतजार के बाद वनडे में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. मैदान होगा कैंडी का पल्लेकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. इस मैच पर बारिश का खतरा तो है ही. लेकिन दोनों ही टीमें तैयार हैं. इस मैच से पहले अलग ही नजारा देखने को मिला. दोनों टीमों के धाकड़ खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्मजोशी से एक-दूसरे से मिली. विराट कोहली ने हारिस रऊफ से मुलाकात की तो वहीं, रोहित शर्मा का सामना बाबर आजम से हुआ. बाबर ने भी रोहित शर्मा से मिलते ही तपाक से ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसकी शायद भारतीय कप्तान ने भी कल्पना नहीं की होगी.

बाबर ने भारतीय कप्तान से मिलते ही पहला सवाल उनकी पत्नी रितिका सजदेह को लेकर सवाल पूछ लिया. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बाबर ने रोहित की पत्नी को लेकर क्या सवाल पूछा होगा यो आइए आपको बताते हैं.

पाकिस्तान के कप्तान ने रोहित से सीधे पूछ लिया कि भाभी नहीं आईं? वो कैसी हैं? इतना ही नहीं बाबर ने रोहित की बेटी समायरा को लेकर भी पूछा कि वो कैसी हैं? रोहित ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और बड़े इत्मिनान से जवाब दिया. रोहित ने बताया कि रितिका इस बार उनके साथ नहीं आईं हैं क्योंकि बेटी समायरा बड़ी हो गई हैं और अब स्कूल जाने लगी हैं तो ऐसे में उसके साथ किसी का रहना जरूरी है इसलिए पत्नी रितिका एशिया कप के लिए श्रीलंका नहीं आई हैं.

Pakistan and India players meet up ahead of Saturday’s #PAKvIND match in Kandy ✨#AsiaCup2023 pic.twitter.com/iP94wjsX6G

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 1, 2023