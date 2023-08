IND vs PAK: विराट कोहली ने 5 साल पहले बाबर को दिया था गुरु मंत्र, कप्तान ने खोला राज, बोले- उन्होंने मुझे..

नई दिल्ली. एशिया कप (Asia Cup 2023) का आगाज 30 अगस्त से हो चुका है. अब सभी को इंतजार है तो भरपूर रोमांच का, जो भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच देखने को मिलेगा. एक तरफ टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए अपनी कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने आगाज से ही विरोधी टीमों के खौफ का इंजेक्शन लगा दिया है. महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) से पहली मुलाकात को याद किया.

एशिया कप के आगाज के बाद टीमों की हार-जीत से ज्यादा विराट कोहली और बाबर आजम के चर्चे हैं. बाबर मौजूदा समय में अपनी पीक पर चल रहे हैं इसका अंदाजा उनकी निरंतरता से लगाया जा सकता है. बाबर आजम ने एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, उसके बाद अब एशिया कप का आगाज भी शतकीय गदर के साथ कर दिया है. बाबर आजम की बल्लेबाजी से लेकर रिकॉर्ड्स की तुलना विराट कोहली से हर बड़ी पारी से की जाती है. ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ 151 रन की पहाड़नुमा पारी खेल दी. हालांकि, बाबर आजम, विराट कोहली को अपना एक बड़ा सलाहकार मानते हैं. इस तुलना के बीच बाबर आजम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाबर आजम ने विराट कोहली से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है.

Beyond rivalries and runs, lies a foundation of respect! @babarazam258‘s touching encounter with @imVkohli echoes the sentiment of mutual regard that cricket fosters. pic.twitter.com/YStrJsGDYU

— Star Sports (@StarSportsIndia) August 31, 2023