नई दिल्ली. भारत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को देखने का मन बना रहे हैं तो बीसीसीआई ने आपके लिए खुशी की खबर दी है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बुधवार को एक खास घोषणा की गई. बोर्ड अगले फेज के लिए तकरीबन 4 लाख टिकटों की बिक्री करने जा रहा है. भारत में इस साल अक्टूबर नवंबर में आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जाना है. 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना है.

विश्व कप मुकाबलों के टिकटों की भारी मांग को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लगभग चार लाख टिकट जारी करेगा. बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन चार लाख टिकटों में भारत के मैचों के कितने प्रतिशत टिकट होंगे.

🚨 NEWS 🚨

BCCI set to release 400,000 tickets in the next phase of ticket sales for ICC Men’s Cricket World Cup 2023. #CWC23

More Details 🔽https://t.co/lP0UUrRtMz pic.twitter.com/tWjrgJU51d

— BCCI (@BCCI) September 6, 2023