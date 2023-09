नई दिल्ली. चोट के बाद वापसी करने वाले होनहार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं चला है. शुरूआती दो झटकों के बाद ब्लू टीम को उनसे काफी आस थी, लेकिन वह भी सस्ते में पवेलियन चलते बने हैं. अय्यर को पाकिस्तान के तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में अय्यर चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 14 रन बनाने में कामयाब रहे.

पुल शॉट के प्रयास में आउट हुए अय्यर:

पाकिस्तान के लिए पारी का 10वां ओवर हारिस रऊफ डाल रहे थे. रऊफ के इस ओवर की पांचवीं गेंद पर अय्यर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए. दरअसल, आउट होने से पूर्व वह अच्छे लय में नजर आ रहे थे, लेकिन ओवर की पांचवीं गेंद को मिडविकेट के उपर से उड़ाने के प्रयास में वह फंस गए. मिडविकेट पर तैनात फखर जमां ने कोई गलती नहीं की और अय्यर के शानदार कैच को लपकते हुए उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

