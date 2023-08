नई दिल्ली. पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बेहद ही दुखद भरी खबर निकलकर सामने आई है. ग्रीन टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एवं पूर्व पीसीबी चेयरमैन इजाज बट (Ijaz Butt) का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी ने अपने जीवन की आखिरी सांस लाहौर में ली है.

इजाज बट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पीसीबी के चेयरमैन पद पर भी कार्यरत रहे. साल साल 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें पीसीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. बट ने पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के सबसे अराजक और उथल-पुथल भरे दौर में यह पद संभाला था.

The PCB is saddened by the news of the passing of former Test cricketer and ex-PCB chairman Ijaz Butt. Our heartfelt condolences to his family and friends. pic.twitter.com/EH0UuMBfhN

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 3, 2023