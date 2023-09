VIDEO: 'कोहली कोहली' के नारे लगा रहे थे फैंस, गौतम गंभीर को नहीं आया रास, किया 'गंदा' इशारा

नई दिल्ली. भारत ने एशिया कप (Asia Cup) का अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ सोमवार को खेला. टीम इंडिया ने डकवर्थ लुइस नियम से इस मैच को बेहद आसानी से जीत लिया. कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा रहे गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भी श्रीलंका पहुंचे हैं. वह अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं. पूर्व ओपनर एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने विराट कोहली के फैंस के साथ ऐसी हरकत कर दी, जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही है.

दरअसल, गौतम गंभीर मैच से पहले ग्राउंड से अपने कॉमेंट्री रुम में जा रहे थे. तभी वहां कई सारे विराट कोहली के समर्थक थे. विराट कोहली के नाम से फैंस गौतम गंभीर को पिंच करने लगे. वह जोर जोर से कोहली.. कोहली.. कहने लगे. इससे गौतम गंभीर भड़क गए और उन्होंने वहां मौजूद फैंस को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी. गंभीर की इस हरकत की हर तरफ निंदा की जा रही है.

‘वर्ल्ड कप तो दूर हम एशिया कप भी…’ नेपाल से जीत के बाद भी नाराज हुए रोहित, बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी

‼️ SHAMEFUl GESTURE by BJP MP @GautamGambhir ‼️

◼️ BJP MP @GautamGambhir Shows Middle Finger to Indian cricket fans.

◼️ Will @smritiirani shout now over this vulgar gesture of the BJP MP to a stadium packed with Indian Fans

Just like she did over an alleged Flying Kiss? pic.twitter.com/SscDeSCxnr

— AAP (@AamAadmiParty) September 4, 2023