नई दिल्ली. पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज अब्बास अफरीदी ने कनाडा में खेले जा रहे टी20 लीग में कमाल का प्रदर्शन किया. 22 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज अफरीदी ने क्वालिफायर-2 के मुकाबले हैट्रिक सहित 5 विकेट झटके. इस कारण उनकी टीम मॉट्रेल टाइगर्स को वेंकूवर नाइट्स पर एक विकेट से रोमांचक जीत मिली. टाइगर्स ने जीत के साथ फाइनल में जगह पक्की कर ली है. अब्बास अफरीदी ने 4 ओवरो में 29 रन देकर 5 विकेट झटके. इस कारण नाइट्स की टीम पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी. लेकिन टाइगर्स के बैटर्स को भी संघर्ष करना पड़ा. टीम ने लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते 9 विकेट पर हासिल किया. जुनैद सिद्दीकी ने 4 विकेट लिए.

मैच की बात करें, तो वेंकूवटर नाइट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की. एक समय टीम का स्कोर एक विकेट पर 90 रन था और वह बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी. 13वें ओवर की चौथी गेंद पर अब्बास अफरीदी ने कॉबिन बॉक को 36 रन के निजी स्कोर पर आउट किया. अफरीदी ने अगली 2 गेंद पर कप्तान रासी वान डर डुसेन और नजीबुल्लाह जादरान को आउट किया. इस तरह से उन्होंने बेहतरीन हैट्रिक पूरी की.

Bosch ✅ Rassie ✅ Najib ✅

Abbas Afridi removes the backbone of the Knights within 3 deliveries 🔥#GT20Canada #GT20Season3 #GlobalT20 #CricketsNorth #GT20Playoffs #VKvMT pic.twitter.com/cToYDhEeUH

