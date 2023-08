नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी आमने-सामने होती हैं तो रोमांच की सारी हदें पार हो जाती हैं. भारत में होने विश्व कप में तो 14 अक्टूबर को दोनों टीमों की टक्कर होने ही वाली है. इससे पहले, एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान की टीमों के बीच तीन बार टक्कर हो सकती है. जब भी ये दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ उतरती हैं तो जंग पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत की बल्लेबाजी के बीच ही होती है. पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रउफ जैसी खूंखार तेज गेंदबाज हैं और ये जोड़ी ही भारत के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप में भी खतरा बन सकती है. ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि ये दोनों इंग्लैंड में द हंड्रेड में कहर बरपा रहे.

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इंग्लैंड में द हंड्रेड (100 बॉल का मैच) में शिरकत कर रहे. इसमें शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ भी हैं. दोनों एक ही टीम वेल्श फायर का हिस्सा हैं. शाहीन ने तो पहले ही मैच में अपनी स्विंग का जलवा दिखाया था अब हारिस ने सदर्न ब्रेव के खिलाफ अपनी तूफानी रफ्तार का ट्रेलर दिखाया है और टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.

Haris Rauf 🔥🔥🔥

We will never get tired of that sound!#TheHundred pic.twitter.com/LGXu9RYOjW

— The Hundred (@thehundred) August 4, 2023