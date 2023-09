'जिधर भी जाता हूं लोग बस कोहली-कोहली ही...' विराट की तारीफ में उतरा पाकिस्तानी पेसर

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच महामुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू होगा. दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गई है. इससे पहले सभी खिलाड़ियों की मुलाकात ट्रेनिंग सेशन के दौरान हुई थी. यह सभी जानते हैं कि विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान में काफी ज्यादा हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ी भी विराट कोहली की तारीफ करते थकते नहीं हैं. पाकिस्तान के बेहतरीन तेज गेंदबाज हारिस रउफ ने विराट कोहली की तारीफ में बड़ी बात कह दी है.

ट्रेनिंग सेशन के दौरान विराट कोहली और हारिस रउफ की मुलाकात हुई. रउफ ने इस दौरान कहा, “जिधर से भी गुजरता हूं बस कोहली-कोहली ही सुनने को मिलता है.” दोनों खिलाड़ियों के बीच और भी कई बातें हुई. बता दें कि यह वही हारिस रउफ है, जिन्हें विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप में सिर के उपर से एक शानदार छक्का लगाया था. इस शॉट को काफी पसंद किया गया था.

King Kohli meets Haris Rauf ahead of the India Vs Pakistan clash. pic.twitter.com/ILPaL6Jk3a

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2023