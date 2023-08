नई दिल्ली. लंका प्रीमियर लीग 2023 (Lanka Premier League 2023) का 16वां मुकाबला कोलंबो स्ट्राइकर्स और दाबुला औरा के बीच कोलंबो में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दाबुला औरा को 50 रन से जीत मिली. मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने अपनी टीम दाबुला के लिए कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 16 रन खर्च करते हुए तीन अहम विकेट चटकाए. इसमें पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का विकेट भी शामिल रहा, लेकिन अली अपने नेशनल टीम के कप्तान बाबर को आउट करने के बाद बिल्कुल शांत रहे. मैच के बाद जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने बड़े मजेदार ढंग से इसका जवाब दिया.

हसन अली ने जवाब देते हुए कहा, ‘वह हमारा किंग है..’ उन्होंने आगे कहा, ‘वह हमारे टीम के कप्तान हैं. इसलिए मेरा सम्मान हमेशा उनके प्रति रहता है. यही वजह है कि मैंने उन्हें आउट करने के बाद जश्न नहीं मनाया.’

“He is our king” @RealHa55an on why we didn’t see his iconic celebration after taking Babar Azam’s wicket in #LPL2023 for @dambullaAura 🏏🇱🇰🇵🇰 pic.twitter.com/K4kwvZNk3Q

— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) August 13, 2023