नई दिल्ली. आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचों के शेड्यूल को जारी कर दिया है. टीम इंडिया को मेगा टूर्नामेंट के आगाज से पहले दो प्रैक्टिस मैच खेलना है. भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीन दिन बाद ही रखा गया है. एक मैच वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ है जबकि दूसरा क्वालीफायर के साथ खेलने दिया गया है.

भारत में 5 अक्टूबर से खेले जाने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के आगाज से पहले सभी टीमों को 2-2 वार्म अप मैच खेलने मिलेगा. आईसीसी ने सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप से पहले खेले जाने वाले सभी वॉर्म मैचों का शेड्यूल बुधवार 23 अगस्त को जारी किया. भारतीय टीम 30 सितंबर को पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेलने उतरेगी. टी20 विश्व कप 2022 में भारत को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था. जबकि दूसरा मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन अक्टूबर को खेलेगी. भारतीय टीम के ये दोनों ही मुकाबले दोपहर के दो बजे से खेले जाएंगे.

JUST IN: Warm-up fixtures of the ICC Men’s @cricketworldcup 2023 announced 👇#CWC23https://t.co/tSPnBMPMQq

— ICC (@ICC) August 23, 2023