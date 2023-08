नई दिल्ली. एशिया कप (Asia Cup 2023) की शुरुआत में 2 हफ्तों से भी कम समय बचा हुआ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम के ऐलान के बाद कई प्लेयर्स चर्चा का विषय बन चुके हैं. उन्हीं में से एक नाम कई महीनों तक मौके के लिए तरसे संजू सैमसन का है. संजू सैमसन (Sanju Samson) की टीम में जगह को लेकर अक्सर विवाद फैला रहता है. कई बड़ी सीरीज में उन्हें दरकिनार किया गया है. अब एशिया कप में भी संजू को रिजर्व प्लेयर के रूप में जगह मिली है.

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती मुकाबले में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला. जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस आगबबूला दिखे थे. हालांकि, दूसरे और तीसरे वनडे में उन्हें मौका दिया गया. सीरीज के आखिरी मैच में संजू ने शानदार अर्धशतकीय पारी भी खेली. हालांकि, विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में वह अपने मौकों को भुनाने में कामयाब नहीं हुए. जिसके बाद संजू की फॉर्म को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे. अब आयरलैंड दौरे पर टी20 सीरीज में भी संजू सैमसन टीम का हिस्सा हैं और दूसरे मैच में दमदार पारी भी खेल चुके हैं. सैमसन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे डबलिन के स्टेडियम में एंट्री करते हैं और पूरा स्टेडयम शोर से गूंज उठता है.

The arrival of Sanju Samson in Ireland.

