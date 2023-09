भारत और नेपाल (IND vs NEP) की टीमें एशिया कप 2023 में कब भिड़ेंगी?

एशिया कप 2023 के पांचवें मैच में भारत और नेपाल की टीमें पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी.

एशिया कप 2023 के 5वें मैच में भारत और नेपाल की टीमों के बीच मुकाबला सोमवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम नेपाल मुकाबले का सीधा प्रसारण (Where to Telecast India vs Nepal Match) किस टीवी चैनल पर होगा?