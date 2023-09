नई दिल्ली. भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को बेबाक राय देने के लिए जाना जाता है. एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में वह कमेंट्री करते नजर आए. इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौतम गंभीर कुछ ऐसा इशारा करते नजर आए जिसपर विवाद खड़ा हो गया. अब उन्होंने इसको लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कर दिया कि कोई मुझे गाली देगा या देश के बारे में बोलेगा तो चुप नहीं रहूंगा.

एशिया कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर की काफी चर्चा हो रही है. टीम इंडिया के इस दिग्गज की कमेंट्री सुनने में जितना मजा आता है उनके मैदान के बाहर दिए गए जवाब उससे भी ज्यादा चर्चा में रहते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद पाकिस्तान समर्थकों ने भारतीय टीम और देश के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर गंभीर गुस्सा हो गए. उन्होंने अभद्र इशारा किया लेकिन इसे सही ठहराया.

गंभीर ने साफ तौर से कहा, जो बातें सोशल मीडिया में दिखाई जाती है वो सही नहीं होती क्योंकि वहां आप जो चाहे वो दिखा सकते हैं. देखिए यह बात मैं एक दम से साफ कर दूं. अगर किसी ने मुझे गाली दी या मेरे देश के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं चुप नहीं रहने वाला. आप क्या चाहते हैं कि कोई मेरे देश के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए और मैं मुस्कुराते हुए चला जाउं. जो आपको नजर आ रहा है वो देश के लिए गलत बात कहे जाने की प्रतिक्रिया थी. अगली बार भी कुछ ऐसा हुआ तो चुप नहीं रहूंगा.

#WATCH | Kandy, Sri Lanka | On his recent viral video during Asia Cup 2023, former cricketer and BJP MP Gautam Gambhir says, “What is shown on social media has no truth in it because people show whatever they want to show. The truth about the video that went viral is that if you… pic.twitter.com/RX4MJVhmyd

— ANI (@ANI) September 4, 2023